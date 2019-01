BN’ers herdenken overleden Senf

Onder anderen Joop van den Ende, Albert Verlinde, Henk van der Meyde en André van Duin lieten hun gezicht zien. Ook Simone Kleinsma, Tineke Schouten, Huub Stapel, Edwin de Vries, Lee Towers en Rob de Nijs kwamen langs.

Senf stierf op 72-jarige leeftijd thuis in Maasland. De producent en impresario begon zijn loopbaan met onder anderen The Golden Earrings (destijds nog met een s), voor wie hij platencontracten en concerten regelde, net voor als andere bands. In 1965 opende hij Club 192 in Scheveningen, een beatclub.

Later, vanaf eind jaren zestig, schoof Senf meer in de richting van het theater. Zijn uiteindelijke bedrijf Senf Theaterpartners werd een grote speler in de wereld van de Nederlandse podiumkunsten.