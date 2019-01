Ariana Grande scoort derde top 5-hit

Ariana scoorde in november een top 3-hit met Thank U, Next en wist vorig jaar ook hoge ogen te gooien met No Tears Left To Cry. 7 Rings is een van de voorlopers van Ariana’s nieuwe album dat op 8 februari het levenslicht ziet. De release van de plaat komt relatief snel. Ariana dropte haar laatste plaat Sweetener een klein half jaar terug.

Deze week is er ook goed nieuws voor Nielson. Hij scoort voor het eerst in ruim 4,5 jaar tijd weer een top 10-hit door met IJskoud van 13 naar 9 te stijgen. Zijn laatste grote hit was Sexy als ik dans, dat in de zomer van 2014 tot 6 kwam.

Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey blijven koplopers in de Single Top 100. Hun gezamenlijke single Hij is van mij staat voor de derde week bovenaan.