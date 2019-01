Rapper DMX weer op vrije voeten

Volgens de advocaat van DMX is zijn cliënt erg blij dat zijn tijd achter de tralies voorbij is. „Hij kijkt ernaar uit om naar huis te gaan”, zegt de raadsman tegen Vulture. Op de vraag of DMX vanwege zijn bekendheid problemen kende tijdens zijn verblijf in de gevangenis, antwoordt de advocaat dat de rapper ’geweldig is’ en het ’geweldig heeft gedaan’.

Bij zijn veroordeling vorig jaar nam de 48-jarige rapper verantwoordelijkheid voor zijn daden. „Ik ben te oud voor de dingen die ik heb gedaan, ik ben stom geweest”, zei hij in de rechtbank. Simmons blijft de komende drie jaar nog onder toezicht staan.