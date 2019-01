Oscarfilm Glenn Close passeert 100.000 bezoekers

In de film speelt de 71-jarige Close de vrouw van een schrijver die met een Nobelprijs wordt bekroond. Gedurende de week dat zij samen in Zweden verblijven, in afwachting van de ceremonie, evalueert de echtgenote haar leven en beseft ze dat zij een aantal keuzes heeft gemaakt waar zij nu spijt van heeft.

Andere rollen in de film worden gespeeld door Jonathan Pryce en Christian Slater. Close won al een kast vol prijzen voor haar rol en geldt als een favoriet voor de Oscar voor beste actrice. Close werd al zesmaal eerder genomineerd maar kreeg het beeldje nog nooit.

De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen is een andere Oscarfavoriet, de Queen-biopic Bohemian Rhapsody. Het muzikale drama over het werk en leven van zanger Freddie Mercury trekt al drie maanden volle zalen; de teller staat momenteel op 1,78 miljoen bezoekers.