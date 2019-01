Oudste Japanse prinses in het ziekenhuis

Yuriko is de weduwe van prins Mikasa, ook wel Takihito genoemd. Hij was een jongere broer van keizer Hirohito. De prins overleed in oktober 2016, ruim een maand voor zijn 101e verjaardag. Het prinselijk paar was 75 jaar getrouwd en had vijf kinderen: drie jongens en twee meisjes.

Alleen de dochters zijn nog in leven, maar zij maken sinds hun huwelijk geen deel meer uit van de keizerlijke familie. Dat is wettelijk zo bepaald. Elke bruiloft betekent dat het keizershuis verder uitdunt.

Voorstellen afgewezen

Twee van de drie zoons van de hoogbejaarde Yuriko kregen kinderen, vijf meisjes in totaal. Zij verliezen hun positie binnen het keizershuis ook automatisch bij een huwelijk. Nadat het prinses Noriko was overkomen, volgde vorig jaar prinses Ayako. Er zijn nog drie huwbare prinsessen over: Tsuguko, Akiko en Yoko.

Samen met hun achternichtjes Mako, Kako en Aiko - de kleindochters van keizer Akihito - betekent dat voor het keizershuis dat er binnen afzienbare tijd zes van de achttien leden vertrekken. Dat is nog afgezien van de pensionering van het huidige keizerspaar en de hoge leeftijd van Yuriko en van Akihito's broer Hitachi (82).

De vrees bestaat dat er te weinig leden overblijven om alle taken uit te voeren maar alle voorstellen de spelregels te veranderen, door de vrouwen lid te laten blijven bijvoorbeeld, zijn tot nu toe afgewezen.