Rechter keurt nieuw juridisch team Weinstein goed

Weinstein kwam vrijdag naar de rechtbank in Manhattan met zijn voormalige advocaat Ben Brafman en drie van zijn nieuwe advocaten: Jose Baez, Ronald Sullivan en Duncan Levin. Weinstein wordt beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. De filmproducent ontkent de aantijgingen.

Brafman stond zijn cliënt Weinstein een jaar lang bij en wist diverse successen te boeken in de zaak. Naast drie nieuwe advocaten heeft Weinstein ook Pamela Mackey ingehuurd, een advocaat uit Colorado die Kobe Bryant in 2003 verdedigde tegen beschuldigingen van verkrachting.

Getuige

McGowen beweert dat Weinstein haar in 1997 seksueel misbruikte. Haar beschuldigingen maken geen deel uit van Weinsteins strafzaak, maar volgens Amerikaanse media is het wel denkbaar dat ze als getuige kan worden opgeroepen ter ondersteuning van de bewijsvoering. Baez stond de actrice bij in een zaak waarin haar drugsbezit ten laste werd gelegd. McGowan vindt de aanstelling van haar voormalig advocaat „een enorme belangenverstrengeling.”

De rechter zei vrijdag dat Baez in de verdediging van Weinstein geen informatie mag gebruiken uit de zaak die hij voerde voor McGowan. Verder stelde de rechter voor dat hij de informatie ook niet mag delen met andere advocaten in het team.