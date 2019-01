Coen en Sander verrassen publiek Efteling

„Je denkt dat mensen het meteen doorhebben, maar er gebeuren zo veel dingen, dat ze je niet zien als je een beetje je rug toekeert”, zegt Sander Lantinga tegen Omroep Brabant. „De mensen schrikken, het heeft effect.”

Aanleiding voor hun ludieke optreden is de negende editie van Das Coen und Sander Fest, dat op vrijdag 15 februari plaatsvindt in De Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van dit jaar is sprookjes, vandaar dat het duo de Efteling aandeed. Artiesten als Snollebollekes, Kriss Kross Amsterdam, Dune en Corry Konings maken hun opwachting in de show, die razendsnel was uitverkocht.