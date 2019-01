LA The Voices-zanger mocht 2,5 maand niet eten

„Al meer dan 13 jaar lijd ik aan de ziekte van Crohn. Dat ging vele jaren eigenlijk best goed en prima”, begint Roy zijn verhaal op Facebook. „Alleen de afgelopen 3 jaar is daar verandering in gekomen, al 3 jaar is het af en aan met de gezondheid en weet ik nooit als ik wakker word wat voor een dag qua pijn ik ga krijgen.”

De zanger moet dan ook geopereerd worden, maar dit mocht niet zonder goede voorbereiding. „Nu na 2,5 maand niet te hebben mogen eten en drinken en te hebben geleefd op sondevoeding is het aankomende dinsdag (eindelijk) zo ver. Ik ga geopereerd aan m’n darmen worden, er zal namelijk een gedeelte worden verwijderd.”

Hij geeft aan er erg naar uit uit te kijken, maar tock ook bang te zijn. „Het schijnt namelijk best een zware ingreep te zijn. Maar het moet gebeuren zodat ik weer de vrolijke, energieke Roy kan zijn die weer vol in het leven kan staan. Ik zal een tijdje uit de roulatie zijn maar beloof terug te komen, gezonder en sterker dan ooit!”