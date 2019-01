Dragon Ball stoot Bohemian Rhapsody van troon

De animatiefilm heeft hierdoor onverwacht megahit Bohemian Rhapsody van de eerste plaats gestoten. De al veel bekroonde biopic over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury stond drie maanden lang vrijwel onafgebroken op de eerste plek van de lijst met best bezochte bioscoopfilms.

De mangafilm Dragon Ball Z wordt in twee versies vertoond, de originele Japanse versie en een Engelse dub, beide met Nederlandse ondertiteling. De film draait ook in 4DX- en Imax-zalen.

Twintigste deel

Dragon Ball Super: Broly is gebaseerd op het originele verhaal, scenario en de character-ontwerpen van schepper Akira Toriyama. De nieuwe film heeft echter een gemoderniseerde grafische stijl die wel herinnert aan de klassieke Dragon Ball mangaserie.

Het is de eerste film in de serie Dragon Ball Super en de twintigste film in de gehele Dragon Ball-reeks. De televisieserie, waaronder Dragon Ball Z, was lange tijd ook te zien op de Nederlandse televisie en werd veel bekeken.