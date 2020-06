Dave Roelvink: ’Ik ben heel blij dat ik er nog ben’

„Ik heb betere dagen gehad. Ik ben heel erg geschrokken”, vertelt Dave aan Shownieuws. „Een paar dingetjes op mijn handen doen wat zeer en mijn ellebogen, maar that’s it. Het is vooral gewoon een heel groot schuldgevoel dat overheerst”, vervolgt hij. Dave had de Lamborghini van zijn goede vriend Mobicep geleend en is dan ook meteen naar hem toe gegaan. „Ik ben blij dat ’ie er zo positief mee omgaat en dat hij blij is dat er met mij niets gebeurd is. Ik had het me ook kunnen voorstellen dat ie ontzettend kwaad was geweest”, aldus een opgeluchte Roelvink. „Ik doe het natuurlijk niet expres en ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.”

Hij is dan ook erg opgelucht dat ze beiden goed verzekerd zijn. „Er was ook absoluut geen alcohol in het spel. Het was gewoon een doodongelukkig eenzijdig ongeluk waar ik heel erg van geschrokken ben. Het is voor de rest gewoon verzekeringswerk. Ik ben de laatste tijd ontzettend goed bezig. Ik drink niet meer en ik ben een stuk ouder geworden. Ik zat heel lekker in mijn vel, ik zit nog steeds lekker in mijn vel. Dit soort dingen doet veel met mij, dat is klote. Maar ik ben heel blij dat ik er nog ben.”