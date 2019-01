Paul Schulten maakt jurken voor Donna Summer-hommage

Schulten werkte voor grote modehuizen als Edgar Vos en Claudia Sträter. In 2006 begon hij zijn eigen modelijn. Schulten is naar eigen zeggen een kenner en groot liefhebber van Donna Summer.

In Thank God It’s Donna! brengt Dijkhuizen de grootste hits van de Queen of Disco ten gehore. Tegelijkertijd vertelt ze het levensverhaal van de in 2012 overleden Summer. De Amerikaanse zangeres groeide in de jaren zeventig uit tot het icoon van de discogeneratie en veranderde de dansmuziek voor altijd. Ze scoorde hits met klassiekers als Last Dance, I Feel Love, Hot Stuff en MacArthur Park.

Thank God It’s Donna! is een productie van Whisperland en zal vanaf 29 januari 2019 in dertig Nederlandse theaters te zien zijn. Dijkhuizen is bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in musicals als Aida, The Lion King, Sister Act en The Bodyguard.