Nieuwe teaser Temptation Island laat mogelijke vreemdganger zien

De Belgische tv-zender VIJF, die Temptation Island bij onze zuiderburen uitzendt, heeft vrijdagavond een nieuwe teaser online gegooid. Het belooft opnieuw een spannend seizoen vol drama te worden.

In de video is een gesprek te volgen waarin een halfnaakt koppel praat over hoe moeilijk ze het hebben, opmerkelijk genoeg klinkt de ’discussie’ aardig hijgerig. En ook onder de rest van de beelden zijn zachte kreunende geluiden gemonteerd.

Een maand geleden slingerde de zender de eerste teaser van het nieuwe seizoen de wereld in. Hierin werd duidelijk dat de frustraties hoog oplopen met veel gescheld en tranen.