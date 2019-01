Astrid de Jong genomineerd voor Nachtwacht Award

Dat heeft het blad Spreekbuis, dat de prijs in het leven heeft geroepen, vrijdag bekendgemaakt. Met de nieuwe award wil het medium meer waardering uitspreken voor nachtradio in Nederland. Luisteraars kunnen tot maandagochtend stemmen op de website van Spreekbuis.

„Nachtprogramma’s worden soms als tweederangs radio gezien”, aldus initiatiefnemer Richard Otto. „Dat is geheel onterecht, want voor veel nachtwakers, nachtwerkers en nachtbrakers zijn juist deze programma’s een baken in de nacht. Nacht-dj’s worden vaak door de luisteraar als vriend gezien, die hen door de nacht weet te slepen.”

Reorganisaties

De award is vernoemd naar het legendarische TROS-nachtprogramma Nachtwacht dat tot 1995 op Radio 1 en 2 te beluisteren was. In het programma Nachtzuster beantwoordt Astrid de Jong vragen van luisteraars. De show werd vroeger uitgezonden in de nacht van donderdag op vrijdag, maar moest onlangs vanwege een reorganisatie van de programmering verhuizen naar het weekend.

Dit leidde tot kritiek van luisteraars dat NPO niet naar hun wensen luistert. MAX-directeur Jan Slagter sprong op de bres voor het programma toen het dreigde te verdwijnen.