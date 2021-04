Mike Tindall: ’Philip was een toegewijd familieman’

„Het is een hele verdrietige week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om terug te blikken op mooie herinneringen en verhalen”, schrijft Tindall bij een foto van zijn oudste dochter Mia en Philip die samen aan het lunchen zijn. De foto werd gemaakt door Catherine, de vrouw van prins William. „Hij was een toegewijd familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden”, sluit hij af.

In 2011 gaven Mike en Zara elkaar hun jawoord. Ze hebben samen drie kinderen. Hun dochter Mia werd geboren in januari 2014, gevolgd door Lena in juni 2018. Vorige maand kwam hun derde kindje ter wereld: Lucas Philip.