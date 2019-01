Maria Teresa strijdt tegen seksueel geweld

Maria Teresa wil de strijd aangaan met seksueel geweld in fragiele gebieden. In Luxemburg wordt op 26 en 27 maart in het Europees Conventiecentrum een internationale conferentie gehouden waar over het belangrijke thema wordt gesproken. Maria Teresa organiseert het evenement samen met de stichting van Denis Mukwege en de ngo ’We are not Weapons of War’.

De groothertogin is al enkele maanden met de voorbereidingen bezig en haar man, groothertog Henri, noemde de conferentie al in zijn kersttoespraak tot de Luxemburgse bevolking. Eerder deze week bracht Maria Teresa nog een bezoek aan de Unesco in Parijs, waar ze met directeur-generaal Audrey Azoulay over het onderwerp spark. Vorige maand bezocht ze in dat kader het Internationale Rode Kruis in Genève.