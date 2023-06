Travis Scott verrast met gastoptreden in Ziggo Dome

„Travis Scott heeft zojuist het podium van de Ziggo Dome beklommen”, schrijft de concerthal op Twitter bij een video van het moment.

SZA opende donderdag in Amsterdam het Europese deel van haar SOS Tour. Ook zaterdag geeft ze nog een concert in de Ziggo Dome. Of Travis Scott er dan weer bij is, is niet bekend. Na haar shows in Nederland reist ze verder langs onder meer Parijs, Berlijn, Manchester, Londen en Dublin.