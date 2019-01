Zwangere Meghan weer als beschermvrouwe op pad

Kensington Palace kondigde het bezoek van Meghan vrijdag aan, samen met de aankondiging dat de zwangere vrouw van prins Harry ook op donderdag op pad gaat. Dan gaat ze naar de Association of Commonwealth Universities (ACU), waar ze óók beschermvrouwe van is geworden. Ze ontmoet er studenten en academici uit het hele netwerk van 500 leden van de ACU.

Meghan kreeg onlangs vier organisaties onder haar hoede. Eerder ging ze al langs bij Smart Works, een organisatie die langdurig werkloze vrouwen in Engeland helpt het vertrouwen in zichzelf bij sollicitatiegesprekken te herwinnen.

Meghan sluit de werkweek volgende week af in Bristol, dan vergezelt ze prins Harry. De hertog en hertogin van Sussex zullen in Bristol de rijke culturele geschiedenis van de stad opsnuiven en organisaties bezoeken die mensen in nood ondersteunen. Ook brengen ze een bezoek aan het historische theater Bristol Old Vic om de renovatie te aanschouwen. Tot slot gaan ze naar een boksschool die jongeren stimuleert en op het rechte pad houdt.