Zullen we de Famke Louise, die de coronaregels niet begreep en bliefde, buiten deze recensie laten? Als we het over muziek willen hebben is de ruimte daarvoor te kort. Dit deze week onverwacht uitgebrachte debuutalbum, Next, biedt immers een geweldige inkijkje in de wereld en denkwijze van deze 21-jarige hiphopster.