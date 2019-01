Veldhuis en Kemper overhandigen 22.000 sokken

Remco Veldhuis en Richard Kemper bieden ingezamelde sokken aan bij het Leger des Heils. H Ⓒ ANP

Cabaretduo Veldhuis en Kemper heeft vrijdag 22.000 sokken en honderden dekens en slaapzakken voor daklozen in Noord-Holland overhandigd aan het Leger des Heils. Het was de opbrengst van een inzamelingsactie die het cabaretduo samen met NH Radio-presentatrice June Hoogcarpsel begon. Zij kwam er in gesprek met het Leger des Heils achter dat daklozen grote behoefte hebben aan sokken.