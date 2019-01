Doodsoorzaak Kim Porter bekend

Porter, model en actrice, en Diddy kregen samen twee dochters en een zoon. Diddy adopteerde bovendien Porters zoon uit een eerdere relatie en heeft zelf nog twee kinderen uit andere relaties.

Het stel had jarenlang een knipperlichtrelatie. Zij kregen voor het eerst een relatie in 1994; in 2007 ging hun relatie voor de laatste maal uit.