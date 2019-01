’Dit was Avicii de musical, maar dan de après ski-versie’

Ⓒ WILLIAM RUTTEN

Wat baalde Waylon vorig jaar. Het jurylid van The Voice of Holland had geen enkele kandidaat in de finale. Nou, die schaamte gaat dit seizoen aan hem voorbij. Met powerhouses Patricia van Haastrecht en Bryan B. en de jonge jazz-zanger Dennis van Aarssen moet het wel heel raar lopen wil Waylon geen finaleplaats opeisen. VERRASSING