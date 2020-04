Juist nú wordt Bill Withers meer dan ooit gemist...

Bill Withers overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Zijn muziek blijkt echter populairder dan ooit. Ⓒ Getty Images

Juist in deze tijd van corona-ellende blijkt de vorige week overleden soullegende Bill Withers meer dan ooit gemist. Overal ter wereld waar het levensbedreigende virus rondwaart, wordt zijn muziek de laatste tijd ineens meer dan ooit gedraaid. Vooral een van zijn grootste hits, Lean on Me, blijkt een waar strijdlied tegen corona te zijn geworden.