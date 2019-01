Makers Robocop-sequel willen Peter Weller terug

„Regisseur Neill Blomkamp wil Peter Weller terugbrengen”, vertelt Neumeier. „We willen het gevoel van de eerste film terugbrengen, en daarvoor willen wij het DNA van de eerste film gebruiken. Op die manier hopen we dat de fans begrijpen dat dit echt een vervolg wordt op het origineel, dat we met respect omgaan met het origineel, dat door zoveel mensen in omarmd. Toen ik de sequel schreef hoorde ik ook de hele tijd de stem van Peter; hij is cruciaal voor de Robocop-serie.”

De nieuwe Robocop negeert de twee mindere sequels die begin jaren negentig werden gemaakt op het origineel van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Het project heet momenteel Robocop Returns. De iconische film uit 1987 vertelt over een toekomst waarin een project loopt om agenten te vervangen door machines. Als agent Alex Murphy zwaargewond raakt, wordt hij gekozen als testobject voor het Robocop-project. Het Amerikaanse debuut van Verhoeven geldt inmiddels als een klassieker.

De Zuid-Afrikaanse regisseur Neill Blomkamp, die de sequel gaat maken, brak door met zijn film District 9. In 2014 werd al een remake van Robocop gemaakt, met House of Cards-ster Joel Kinnaman in een hoofdrol, maar deze film werd matig ontvangen.