Chinese acteur en producer pleiten onschuldig

Het incident zou in maart 2018 hebben plaatsgevonden, zo melden Australische media. De twee zouden een vrouw hebben aangerand en van haar vrijheid hebben beroofd in een hotel in Sydney. Daar waren de acteur en de producent voor de opnames van een tv-serie.

De 36-jarige Gao, die door zijn advocaat qua populariteit met Hugh Jackman werd vergeleken, maakte zijn opwachting in de rechtbank. Wang was via een video-verbinding aanwezig.

Het proces start in oktober en zal zo’n zes weken duren.