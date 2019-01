Britt Dekker hoopt dressuurkampioene te worden

„Paardrijden is het eerste woord dat ik ooit sprak”, bekent ze. „Het zijn zulke prachtige dieren. Het zijn echt je maatjes. En je kan er veel meer mee dan met een hond; op een hond kan je niet zitten.” Joling gaat zingen, terwijl Dekker op haar toppaard Eve een proef uitvoert. Zondag krijgen zij met Eve een dressuurles van Anky van Grunsven.

„Het geheim van goed paardrijden is dat je in het hoofd van het dier kruipt”, legt Dekker uit. „Je doet alles samen, je moet één worden met het paard. Je moet communiceren zonder woorden te gebruiken. Je moet het aanvoelen als je paard een slechte dag heeft of zich niet lekker voelt.”

Bovendien houdt het paardrijden Dekker vitaal. „Je komt heel veel buiten, en je voelt je volledig vrij wanneer je op een paard zit”, omschrijft de mediapersoonlijkheid. „Het is ook een sport die je tot op hoge leeftijd kan beoefenen. Ik ben nu 26; je kan in de paardensport zelfs nog pieken op je veertigste.” Een programma over paarden voor AvroTros, waar zij nu een contract heeft, zit er overigens niet in. „Dat zou te veel dubbelen met de uitzendingen die ik maak voor mijn populaire YouTube-kanaal”, verduidelijkt ze.

Met haar paardenfilmpjes heeft Dekker een bereik van tientallen miljoenen kijkers.