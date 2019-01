’THE VOICE zou niks voor mij zijn…’

Het zijn drukke tijden voor Edsilia Rombley. Volgende maand wacht bijvoorbeeld weer een nieuwe reeks van Ladies of Soul. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is niet alleen echtgenoot TJEERD OOSTERHUIS met wie EDSILIA ROMBLEY thuis haar optredens voorbereidt. Hun muzikale dochter IMAANI verrast haar moeder steeds vaker met opmerkingen over wat volgens haar goed of juist níet goed is. ,,Ik zit nu volop in de voorbereidingen van de The Ladies of Soul-concerten op 15 en 16 februari. En dat vindt Imaani ook geweldig. Het liefste doet ze tijdens de repetities gewoon mee met BERGET, GLENNIS, CANDY en mij. Dus tsja, dat belooft wat…’’