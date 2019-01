Gisele Bündchen leerde Engels van Boyz II Men

Het 38-jarige model vertelt dat ze op haar zestiende van Brazilië naar New York verhuisde, maar nog geen woord Engels sprak. Tot haar zus een goed idee had. „Ze zei me dat ik een cassettebandje moest luisteren dat ze voor me gemaakt had. Op de ene kant stond Boyz II Men, op de andere kant Mariah Carey”, verklaart Gisele.

„Ik had die Walkman dus letterlijk heel de dag bij mee. Ik was vastberaden Engels te leren. Ik kan dan ook niet anders dan zeggen dat jullie mijn leraren waren, dus dankjewel”, geeft ze toe aan de mannen van Boyz II Men.