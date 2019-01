Eva Simons was graag naar Songfestival gegaan

„Ik had een paar nummers, echt big tunes, die kon ik eigenlijk wel opsturen”, zei Simons op de vraag van Twan Huys of ze geschikte nummers had klaarliggen. „Ik was bang dat Nederland mij niet wilde sturen. Misschien was het ook wel mijn eigen trots.” Uiteindelijk gaat niet Simons, maar singer-songwriter Duncan Laurence naar het festival.

Simons, 34 jaar, sluit niet uit dat ze volgend jaar deelneemt. „Ik ga zeker wel praten”, zo houdt ze de deur open.