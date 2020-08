Dinand gooide comebackplannen overboord door corona

Zes jaar na het einde van Kane had Dinand eigenlijk groots terug willen keren. „We hadden het ’old school model’ neergezet met grote shows en media, alles er vol in. En nu, in het nieuwe model, draait het eigenlijk alleen nog maar om het feit dat de muziek er is.”

Dinand kan er nu wel om lachen, zegt hij. Volgens hem is de wereld door corona in een bijzonder tijdperk beland. „Dat heeft eigenlijk niets meer met jou of mij te maken. We kunnen alleen maar ons hoofd nederig buigen en zeggen: ’oké, we go with the flow’. We zijn gewend om heel erg te plannen en vooruit te kijken en nu weten we eigenlijk dat dat een illusie is.”

Nuchter

Begin augustus speelt Dinand acht shows in het Amsterdamse Bostheater. „Toen ik dat ging plannen, vijf weken geleden, dacht ik: ’ik moet nog maar zien of dat gaat gebeuren’. Zo ver vooruit wil ik nog wel kijken maar alles daarachter vind ik niet zo boeiend meer. Daarom moet ik er ook wel om lachen. Corona geeft een soort van nuchtere kijk op zaken, die ook wel heel prettig is. Je moet nu dingen doen en later zien we wel verder.”

Dinand leeft nu dan ook heel erg met de dag. De shows in het Amsterdams Bos wil hij niet markeren als de start van zijn soloproject. „Dan zou ik suggereren dat ik daarachter alweer een heel nieuwe koers heb uitgestippeld maar dat wil ik nog niet”, zegt hij nuchter. „Ik wil dit nu gewoon doen en als het goed gaat en de tijd laat het toe, zal dat een nieuwe deur openen. Het heeft voor mij geen zin om bij wijze van spreken te zeggen dit is de start en dan doe ik volgend jaar Ahoy of whatever. We weten niet hoe het is over pak en beet acht weken.”

Omarmen

„Ik probeer echt in het moment te leven ja”, gaat Dinand verder. „Dat vond ik eerst best wel lastig maar nu denk ik: ’als dit is wat het is, dan is dat zo’. Dan kan ik wel allerlei bergen gaan verzetten of dingen frustreren maar dat heeft geen zin. Ik omarm het.”

De shows in het Amsterdamse Bos zijn allemaal uitverkocht. In het najaar moet Dinands langverwachte soloplaat uitkomen.