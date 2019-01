Ogen Douwe Bob geopend na relatiebreuk

„Vorig jaar rond deze tijd voelde ik me heel slecht”, vertelt Douwe Bob in Trouw. „Alsof ik buitenspel stond. Ik was verdrietig en boos, maar het ging verder dan dat. Ik moest ergens doorheen, het ging niet alleen om het verlies van haar. Ik moest mezelf in de spiegel aankijken.”

Volgens Douwe Bob was hij „in een neerwaartse spiraal beland van te veel drinken, te veel vloeken, te veel boosheid”. „Natuurlijk gaat ze dan weg. Haar vertrek was het glas water in mijn gezicht. Maar ik ga nu niet zeggen dat ik verbeterd ben, ik wil niet doen alsof ik gegroeid ben als mens”, zegt hij. „Ik kan alleen zeggen dat ik ze zie, mijn valkuilen. Ik heb het licht aangedaan in een donkere kamer.”

Douwes relatie liep vorig jaar na zes maanden op de klippen. De pijnlijke breuk inspireerde de zanger om zijn album The Shape I’m In te schrijven. Inmiddels lijkt hij weer gelukkig in de liefde. Eind vorige maand ging de zanger op vakantie met ene Anouk...