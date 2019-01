Michiel Veenstra: ’Ik heb al jaren grote vraagtekens bij de muzikale koers van 3FM’

Dat zegt Veenstra zaterdag in Het Parool.

De ’radionerd’verliet het kwakkelende 3FM om het radiozender Kink nieuw leven in te blazen. Een gedurfde stap. „Ik ben er heilig van overtuigd dat er een plek is voor een radiostation als Kink. Mensen die van alternatieve muziek houden, kunnen nu nergens terecht, ook niet bij 3FM. Het is met de technische mogelijkheden van nu betrekkelijk makkelijk om een radiostation te beginnen. Dus dit is juist het moment.”

Even leek het erop dat Veenstra de nieuwe zendermanager van 3FM zou worden, maar die functie ging naar Sharid Alles. Toch is de programmaleider van Kink er niet rouwig om dat die baan aan zijn neus voorbij ging. „3FM is mooi cultureel erfgoed, maar ook een heel logge olietanker die heel moeilijk bij te sturen is. Ik heb al jaren grote vraagtekens bij de muzikale koers van 3FM. Het werd steeds meer hiphop en commerciële muziek, het scherpe randje verdween omdat alles maar jong moest zijn.”

Lange tijd was 3FM dé zender waar jonge luisteraars terecht konden voor alternatieve muziek. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. „Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als ’de jongeren’: die groep is heel diffuus. Bovendien bestaat er al een zender die zich richt op hiphop, FunX. 3FM had altijd een sterke muzikale identiteit, je hoorde er nieuwe bandjes als eerste. Vanaf 2015 moest het anders, we moesten steeds meer muziek draaien om de langszappende luisteraar aan ons te binden. Veel dj’s raakten daar gefrustreerd door: waarom zou je je muziekselectie afstemmen op mensen die toch niet naar je luisteren?”