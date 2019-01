Geld stroomt binnen voor ’bestolen’ Per Seconde Wijzer-finalist

Presentator Jan Versteegh introduceerde de actie vrijdagavond in de uitzending van 6 Inside. „Die jongen hoort iets meer te krijgen dan alleen een klokje”, vond hij.

De afloop van de uitzending van donderdagavond van Per Seconde Wijzer leverde op sociale media ophef op toen kandidaat Jeroen Meerwijk in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl moest beantwoorden. De Arnhemmer wist daar echter niets van en kon daardoor fluiten naar de 7550 euro die hij kon winnen.