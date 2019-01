Moet zieke Freek Vonk Filipijnen verlaten?

Freek ging juist de afgelopen dagen weer voorzichtig aan het werk nadat hij dagen ziek op bed had gelegen. De populaire tv-maker klaagde onder meer over hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree.

Wat precies de oorzaak was, was niet duidelijk. Freek wilde van opgeven niets weten en liet woensdag weten dat hij zich sterk genoeg voelde om ’voorzichtig op pad te gaan’.

Of Freek nog iets heeft kunnen draaien is niet bekend. De VPRO was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar en ook Freek Vonk zelf was niet te bereiken.