Hind krijgt voetje aan de grond in Amerika

De remix kwam vorige week binnen op 38 en stijgt nu door naar 35. „Ik kan het niet geloven”, jubelt Hind zaterdag op Instagram.

Hind vertrok een aantal jaar geleden naar Los Angeles en werd opgemerkt door schrijver en producer Philip Lawrence, met wie ze nu onder haar nieuwe artiestennaam Laroussi werkt aan een album. De eerste single Lost verscheen eind vorig jaar.

Overigens is het niet alleen maar feest voor Hind dit weekeinde. „De dag begon met verdrietig nieuws omdat ik afscheid moest nemen van een dierbare vriend die als familie voor me was. Het leven kan soms een vreemde en onverwachte wending nemen en soms vergeten we om van de kleine dingen te genieten. Deze reis veranderde mijn leven en ik was bang om iedereen achter te laten en opnieuw te beginnen. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan”, aldus de zangeres.