Suits-maker zwijgt over terugkeer Meghan

In de afgelopen maand werd door Britse media druk gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Suits’ grootste ster Meghan Markle. Zij verliet de serie om te kunnen trouwen met de Britse prins Harry. In het laatste seizoen zou de hertogin van Sussex een kleine gastrol moeten vertolken, zo wordt hardnekkig gehoopt.

„Op dit moment weet ik niet wie van de oude originele cast terugkeert en wie niet”, aldus Korsh tegen Deadline. „Ik kan wel zeggen dat ik geen idee heb waar die kranten over schrijven.” Daar kan voorzichtig uit geconcludeerd worden dat Meghan zich in ieder geval niet meer laat zien.