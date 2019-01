Bezoekers in shock na zien ’pedodocu’ Michael Jackson

In de documentaire van regisseur Dan Reed komen onder anderen Jacksons vermeende slachtoffers Wade Robson en James Safechuck aan het woord. Laatstgenoemde was in 1987 te zien in een Pepsi-commercial met het in 2009 overleden popicoon. Beide mannen beweren seksueel misbruikt te zijn door Jackson toen ze 7 en 10 jaar oud waren.

Na de film nam het drietal deel aan een vraag- en antwoordsessie, waarna het volgens Deadline werd ’getrakteerd’ op een staande ovatie van het publiek.

Terwijl de film op het witte doek verscheen, stond er buiten de bioscoop extra politie opgesteld om boze fans van Wacko Jacko in toom te houden. Ook waren er hulpverleners en psychologen aanwezig om de kijkers hulp te bieden. Verschillende Amerikaanse media melden dat een gedeelte van het publiek de zaal huilend verliet.

De Amerikaanse filmjournalist Kevin Fallon liet halverwege de film op Twitter ’gruwelijke’ details los over wat er in de documentaire werd onthuld. „Wat je ook dacht te weten, de inhoud van deze documentaire is nog vele malen walgelijker. En dan te bedenken dat we pas halverwege zijn.”