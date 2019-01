Cleane Demi Lovato viert mijlpaal met taart

Demi, die zes maanden geleden op het randje van de dood balanceerde, deelde op InstaStories foto’s van het kleine feestje. „We zijn fucking trots op je”, staat er op een begeleidend kaartje van Demi’s team naast het stuk taart.

De 26-jarige Demi werd in juli opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Ze werd door een assistente bewusteloos gevonden in bed na een lange nacht feesten. Demi was maanden daarvoor teruggevallen in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was geweest.