Hacker naaktbeelden BN'ers wordt vervolgd

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Het Openbaar Ministerie gaat hacker Mitchell van der K. vervolgen. De man heeft eerder bekend dat hij naaktbeelden had gestolen uit de computers van bekende Nederlanders, onder wie oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo en vlogster Laura Ponticorvo. De man was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Die partij royeerde Van der K. in april om de zaak.