Beste gitarist ter wereld viert verjaardag met tournee Jan Akkerman: ’Ik ben helemaal geen genie’

Dé gitaarvirtuoos der lage landen is tot op de dag van vandaag Jan Akkerman. En hij treedt nog steeds op. Komende maanden toert hij door het land met 75 jaar – The walk of my life, naar de leeftijd die hij eind vorig jaar bereikte. Veel van die shows konden toen niet doorgaan door corona. Maar dit jaar gaat hij in de herkansing. Zelfs op zijn verjaardag speelt Akkerman een set.