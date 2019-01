Spaans koningspaar bedroefd om dood Julen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Spaanse koningspaar heeft zaterdag zijn ’diepe pijn en diepe bedroefdheid’ uitgesproken aan ’de hele familie van Julen’. Het levenloze lichaam van de kleuter Julen Roselló werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangetroffen in de boorput waarin hij op 13 januari tijdens een wandeling met zijn ouders was gevallen. Ook premier Pedro Sánchez sprak zijn medeleven uit.