Prinses Beatrix bij Jumping Amsterdam

Dat plaatste zaterdag op sociale media een jeugdfoto van Beatrix en haar zus prinses Irene, waarbij beiden zijn afgebeeld tijdens een defilé van de Landelijke Rijvereniging bij paleis Soestdijk. De foto hing vroeger op de werkkamer van hun vader prins Bernhard, zelf ook een paardenliefhebber.

Beatrix is al jaren vaste gast bij het hippische evenement in Amsterdam, dat dit jaar zijn diamanten jubileum viert. Haar petekind en nichtje prinses Margarita zit sinds 2012 in het bestuur van Jumping Amsterdam en was vrijdag, de eigenlijke openingsdag, al druk in de weer in de RAI. Daar reikte ze onder meer een aantal prijzen uit. „Het paardrijden zit ons in het bloed”, had Margarita gezegd.