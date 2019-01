Wie is de Mol? strak bovenaan kijkcijfertop

Het NOS Journaal van 20.00 uur werd door iets meer dan twee miljoen mensen bekeken. Naar samenvattingen van de eredivisie keken zaterdagavond ruim 1,5 miljoen mensen, goed voor een derde plek in de top 25.

Holland’s Got Talent werd door 1.488.000 mensen bekeken en was daarmee het best bekeken programma van RTL in de top tien, die verder bijna volledig door NPO-programma’s werd gedomineerd. De RTL 4-quiz Wie ben ik?, met Wendy van Dijk, stond met iets meer dan een miljoen kijkers nog op plek tien.