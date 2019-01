Hollywood maakt zich op voor SAG Awards

De beeldjes, die worden uitgereikt in het Shrine Auditorium in Los Angeles, gelden als een van de belangrijkste graadmeters voor de Oscars eind februari. De acteurs die bepalen welke vakbroeders de SAG Awards krijgen zijn voor een groot deel ook de stemmers voor de Oscars in deze categorieën.

De grote favorieten bij de hoofdrollen zijn Glenn Close en Christian Bale. De 71-jarige Close maakt kans op de prijs voor haar vertolking in The Wife, over de vrouw van een schrijver die zichzelf haar hele leven heeft weggecijferd.

Spannendste categorie

Bale won al meerdere prijzen voor zijn vertolking van voormalige vicepresident Dick Cheney in de venijnige reconstructie van de politieke carrière van de Republikeinse politicus die mede aan de wieg stond van de ’War on Terror’. Een tweede kanshebber is Rami Malek, die in de succesvolle film Bohemian Rhapsody de legendarische Queen-zanger Freddie Mercury vertolkt.

In de categorie mannelijke bijrol is Maheshala Ali (Moonlight) favoriet voor zijn vertolking van een Afro-Amerikaanse pianist in het waargebeurde roadmoviedrama Green Book. Een dark horse zou Sam Elliott kunnen zijn, die de broer van een alcoholistische zanger speelt in hitfilm A Star Is Born.

De vrouwelijke bijrol wordt de spannendste categorie, omdat de grote favoriet bij de Oscars (actrice Regina King) geen SAG-nominatie heeft gehad. Dit lijkt de weg vrij te maken voor Amy Adams, die ondanks meerdere nominaties nog nooit een SAG Award won. Zij vertolkt in Vice de gelaagde rol van Lynne Cheney, de trouwe echtgenote van de Republikeinse politicus.