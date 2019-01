Mark-Paul Gosselaar droomde in het Nederlands

„Mijn ouders waren immigranten uit Nederland. Ik ben een nakomertje en was de enige in het gezin die in de Verenigde Staten is geboren”, legt Mark-Paul uit. Hij geeft zijn Nederlandse woordenschat nu door aan zijn kinderen. „Niet doen, houd op, vind je het lekker? Dat soort woorden spreek ik met mijn kinderen. Ik spreek geen volzinnen meer. Ik kan het immers met niemand meer oefenen. Mijn vrouw is Schots.”

Gosselaar verstaat zijn moedertaal nog wel. „Mits mensen niet te snel praten. Maar spreken gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Ik was gewend te dromen in het Nederlands.” Hij heeft nog overwogen zijn acteercarrière in Nederland voort te zetten. „Ik heb er serieus over nagedacht, om me in Nederland te vestigen om te gaan acteren, regisseren of produceren. Iets wat ik graag zou willen doen is commercials regisseren. Het zou geweldig zijn om dat in Nederland te kunnen doen.”

The Passage

Gosselaar, die bekend werd als Zach Morris in de tienerserie Saved by the Bell, speelt in de FOX-serie The Passage de rol van voormalig FBI-agent Brad Wolgast. The Passage is sinds kort te zien in de Verenigde Staten en vanaf 29 januari ook op de Nederlandse zender van FOX. Gosselaar: „Het is geweldig dat de serie direct internationaal te zien is. Nu kunnen we over de hele wereld gelijktijdig kijken en genieten, ook met de familie in Nederland en de schoonfamilie in het Verenigd Koninkrijk.”

The Passage, vanaf dinsdag 21.05 uur te zien op FOX, draait om Project NOAH, een medische faculteit waar wetenschappers experimenteren met een virus. Het onderzoek is levensgevaarlijk, want een misstap kan fataal zijn voor het voortbestaan van de mens. Brad Wolgast krijgt de taak om het jonge meisje Amy Bellafonte, een rol van Saniyya Sidney, naar de geheime kliniek te brengen. Maar al snel neemt Brad de rol van surrogaatvader op zich. „Mijn personage neemt het besluit het kind te beschermen.”