Comeback Krezip op jubileumeditie Pinkpop?

Wie naar de site van de band gaat en de tijd doorrekent naar het einde, merkt dat de timer ingesteld is op maandagavond half acht. Waar de klok precies voor bedoeld is, is niet bekend. Er wordt door fans wel gefluisterd dat Krezip dan misschien bekend gaat maken dat de band op de 50e editie van Pinkpop zal gaan spelen.

Krezip, met zangeres Jacqueline Govaert als bekendste gezicht, is onder meer bekend van nummers als I Would Stay en Sweet Goodbyes. De Tilburgse band werd opgericht in 1997 en en gaf in juni 2009 haar laatste concert in de Heineken Music Hall.