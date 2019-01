Sociale media bandleden Krezip kleuren roze

De pagina’s van drummer Bram van den Berg, bassist Joost van Haaren, gitarist Anne Govaert en toetsenist Annelies Kuijsters hebben allemaal roze banners gekregen. De Instagrampagina van zangeres Jacqueline Govaert is opvallend genoeg níet roze gekleurd.

De aftelklok telt af tot maandagavond half acht. Of de band dan inderdaad hun optreden op Pinkpop bekend maakt, of een mogelijke reünietour, is nog de vraag.

Krezip trad vijf keer op op Pinkpop, een enkele keer als headliner. De band ging in 2009 uit elkaar, maar trad kort daarvoor ook nog op het festival op als vervanging voor de Britse band Depeche Mode.