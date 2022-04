Premium Het beste van De Telegraaf

Zangeres is nu liever oma dan wereldster Barbra Streisand, ’het meisje zonder vader’, wordt 80!

Door Evert Santegoeds

Wát een carrière heeft Barbra Streisand achter de rug. De zangeres, zondag wordt ze tachtig, heeft een prijzenkast met Grammy’s, Oscars en Emmy’s om u tegen te zeggen. Ⓒ Getty Images

Ze is regelmatig ’de beste zangeres van de wereld’ genoemd, maar de kans dat iemand Barbra Streisand nog ooit live zal horen zingen, is klein. De superster, die dit weekend de tachtig jaar aantikt, is tegenwoordig liever oma dan onderweg. En dat betekent dat we haar in Nederland, waarmee zij een op zijn minst bijzondere band heeft, niet meer zullen zien…