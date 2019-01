Topfitte Paul van Gorcum wil nog niet stoppen

„Ik heb zoveel gedaan, leuk dat het is opgevallen”, zegt hij tegen het ANP. „Wat je op Wikipedia ziet, is misschien maar een derde van wat ik allemaal heb gedaan”, vertelt Van Gorcum, die in maart zijn 85e verjaardag hoopt te vieren.

Dat hij die mijlpaal zou kunnen mogen vieren, leek een paar jaar geleden nog ondenkbaar. In 2016 werd namelijk bij hem prostaatkanker ontdekt. Met zijn gezondheid gaat het nu echter wel stukken beter. Hij is er niet van genezen, maar in het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek houden ze hem goed in de gaten. „Het klinkt misschien gek, maar ik ben er onwaarschijnlijk goed behandeld, dus ik ging er graag naar toe. Het is nu ingekapseld. Ik krijg nog vijf injecties per jaar en sta eens in de acht weken onder controle. That’s it.”

Acteur des Vaderlands

Nu de acteur zich weer topfit voelt en met een positieve blik naar de toekomst kijkt, is hij klaar voor zijn volgende rol. „Als ze me zouden vragen, zou ik zo weer ja zeggen. Maar voor producenten zit er een klein risico aan vast, mogelijk dat ze me daarom niet bellen. Tegenwoordig moet je vaak meer dan honderd voorstellingen achter elkaar spelen en misschien dat ze denken dat ik dat niet meer volhou, maar ik zou het zo doen.”

Van Gorcum is onder meer bekend van zijn rol als Baron van Neemweggen in de Bassie en Adriaan-series. Ook sprak hij jarenlang de stem in van Gargamel, de slechterik in de Smurfen. Zondag is Van Gorcum in Amsterdam uitgeroepen tot Acteur des Vaderlands, een nieuwe titel die hij een jaar lang mag dragen. Hij krijgt bovendien een eigen tegel met handafdrukken op een nog aan te leggen ’walk of fame’ in Amsterdam.