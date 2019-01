Zoontje vermoorde rapper XXXTentacion geboren

De naam Gekyume was bijzonder voor de rapper. Hij bedacht het woord om een 'nieuw stadium' of 'nieuw universum van denken' aan te duiden.

XXXTentacion werd vorig jaar juni doodgeschoten nadat hij werd benaderd door twee mannen. Een van hen schoot hem van dichtbij neer. De daders vluchtten daarna in een SUV. Inmiddels zijn er al vier verdachten aangehouden, maar het motief voor de moord blijft onbekend.

De rapper had geen makkelijk leven, ook al werd hij in korte tijd erg populair om zijn muziek. Hij was kort voor zijn dood aangeklaagd voor het mishandelen van zijn zwangere vriendin en nog twaalf andere zware misdrijven. Na zijn dood werden die zaken gestaakt.