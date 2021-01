Ook familie dacht dat Tanya Roberts overleden was

Maandag bleek echter dat de 65-jarige nog leeft. Het lijkt erop dat Lance tijdens een bezoek aan het ziekenhuis zondag ten onrechte heeft geconcludeerd dat hij haar had zien sterven toen ze haar ogen dicht deed. Tanya’s manager laat aan TMZ weten dat Lance zo kapot was van de dood van zijn partner, dat hij het ziekenhuis meteen heeft verlaten. Ziekenhuismedewerkers lieten hem maandagochtend weten dat het nieuws over haar dood niet klopte.

Het is niet bekend hoe het nu gaat met de actrice, die Stacey Sutton speelde in Bondfilm A View To A Kill en Midge Pinciotti in That ’70s Show. Zij belandde op kerstavond in het ziekenhuis nadat ze was ingestort na een wandeling met haar honden.